Ми заборонили топкерівникам пересуватись гелікоптерами, – Клименко про авіатрощу в Броварах

Після жахливої трагедії у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, усі вертольоти Airbus 225 перебувають на аеродромах. Власне, в одному з таких літальних апаратів на момент аварії перебував уже покійний глава відомства Денис Монастирський.

Цей інцидент трапився 18 січня. Виконувач обов'язків очільника Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону констатував, що фахівці зараз перевіряють усі гелікоптери Airbus 225. Про це інформує 24 Канал.

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Заява Клименка стосовно авіатрощі в Броварах

За словами Клименка, перевірка вертольотів триватиме близько двох місяців. Спеціалісти мають підтвердити їхню безпечність та надійність.

Гелікоптери Airbus 225, один з яких упав у Броварах, на цей час усі знаходяться на аеродромах, працюють відповідні спеціалісти. Ми перевіряємо усі гелікоптери, які були в системі Міністерства внутрішніх справ,

– сказав виконувач обов'язків глави МВС.

Падіння вертольота в Броварах: важливе

Правоохоронці розглядають кілька основних версій того, що спричинило трагедію. З-поміж них – порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та диверсія.

Цей вертоліт Україна отримала від Франції ще у серпні 2020 року. Водночас, згідно з угодою, Франція мала б поставити в Україну ще 37 гвинтокрилів компанії Airbus, а також 18 машин.

Цікаво, що відповідний документ уряди обох держав підписали ще у травні 2018 року. У ньому йдеться про створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту загальною вартістю у 552 мільйони євро.

Також наостанок згадаємо слова глави Головного управління розвідки Кирила Буданова. Він зазначив, що смерть Дениса Монастирського через цю авіатрощу є величезною втратою для всієї держави.

Відомо, що авіасудно впало поруч із дитсадком та житловою багатоповерхівкою. На ньому перебувало 10 людей, зокрема, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар відомства Юрій Лубкович. Загалом загинуло 14 людей, серед них – одна дитина.