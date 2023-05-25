Ніхто не забороняє користуватися старим стилем, – митрополит ПЦУ про календарний перехід
Джерело:"Радіо Свобода"
ПЦУ перейшла на новоюліанський календар. Проте церква не заборонятиме нікому зі своїх вірних і далі дотримуватися юліанського календаря, якщо вони матимуть таке бажання.
На цьому наголосив митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко).
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ПЦУ не заборонятиме користуватися старим стилем
Митрополит Олександр наголосив, що перехід на новоюліанський календар відбувається добровільно. І віряни самі вирішують, коли їм святкувати певні дні.
Перехід на новоюліанський календар і час святкування відбувається, по-перше, добровільно, а по-друге, у нас буде паралельно без встановленого терміну кінцевого використання у богослужінні обох календарів. Тобто ніхто не забороняє користуватися старим стилем. І якщо парафії матимуть таке бажання, а то, можливо, і цілі єпархії, якщо таке бажання буде, мають повне право святкувати тоді, коли вони забажають, коли вони вважають за доцільне,
– сказав митрополит Олександр.
ПЦУ перейшла на новий календар: коли в Україні відзначатимуть свята
- У Православній церкві України ухвалили рішення перейти на новоюліанський календар. Проте далі перехід має схвалити помісний собор церкви. Він відбудеться 27 липня 2023 року за участю мирян. Але ПЦУ та низка єпископів зазначили, що фактично питання вже вирішили. Тож на новий календар таки перейдуть з 1 вересня 2023 року.
- Попри все, у ПЦУ збережуть чинну Пасхалію. Святкування Великодня та прив'язаних до нього подій відбуватиметься за старим стилем. Власне, перехід від юліанського календаря без змін у святкуванні Великодня отримав назву новоюліанський календар. Ним уже користуються православні церкви Європи.
- Тепер ПЦУ святкуватиме Різдво Христове 25 грудня, День святого Миколая – 6 грудня, Водохреще – 6 січня.
- Зміниться також дата Покрови з 14 жовтня на 1 жовтня. Зауважимо, що до Покрови, яка була заступницею козаків, прив'язали День українського козацтва. Також у цей день відзначають День УПА та День захисників і захисниць України. Тож ПЦУ попросить владу перенести День захисників і захисниць з 14 на 1 жовтня, коли за новим стилем святкуватимуть Покрову.
- Також церква проситиме перенести День Української Державності з 28 на 15 липня.