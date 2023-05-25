Ніхто не забороняє користуватися старим стилем, – митрополит ПЦУ про календарний перехід

ПЦУ перейшла на новоюліанський календар. Проте церква не заборонятиме нікому зі своїх вірних і далі дотримуватися юліанського календаря, якщо вони матимуть таке бажання.

На цьому наголосив митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко).

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ПЦУ не заборонятиме користуватися старим стилем

Митрополит Олександр наголосив, що перехід на новоюліанський календар відбувається добровільно. І віряни самі вирішують, коли їм святкувати певні дні.

Перехід на новоюліанський календар і час святкування відбувається, по-перше, добровільно, а по-друге, у нас буде паралельно без встановленого терміну кінцевого використання у богослужінні обох календарів. Тобто ніхто не забороняє користуватися старим стилем. І якщо парафії матимуть таке бажання, а то, можливо, і цілі єпархії, якщо таке бажання буде, мають повне право святкувати тоді, коли вони забажають, коли вони вважають за доцільне,

– сказав митрополит Олександр.

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