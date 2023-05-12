На кінець лютого вичерпали всю фантазію, – Залужний про миттєві рішення після початку вторгнення

Генерал Валерій Залужний констатував, що йому було дуже важко ухвалювати рішення в перші тижні повномасштабного вторгнення. Звісно, військове командування готувалось до цієї великої війни заздалегідь, але фактично уже в перші її дні довелось думати про певні зміни стратегії.

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний в проєкті журналіста Дмитра Комарова "Рік. За кадром. Генерал" розповів про підготовку до широкомасштабного наступу Росії та про атмосферу у Генштабі у перші дні після 24 лютого. Про це інформує 24 Канал.

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Величезний комплекс заходів

Як зазначив генерал, він аналізував у голові всі можливі дії Росії перед 24 лютого 2022 року та від цього йому ставало часом дуже важко. Однак водночас це спонукало його діяти, коли розпочався наступ ворога на всіх напрямках, та ухвалювати певні рішення миттєво, аби не дати окупантам перемагати.

Мабуть, на кінець лютого (2022 року – 24 Канал) ми вже вичерпали усі можливості з нашої фантазії, що можна було зробити ще. Ми щось робили – потім перевіряли, наскільки воно ефективно та приходили до того, що це рішення не є ефективним. Тоді воно мінялося. Знову відпрацювання повного комплексу. Знову оцінка. Знову результат. І таким чином прийшли до того, що є. Це був величезний комплекс заходів, величезне було напруження у людей, які в цьому брали участь,

– заявив Головнокомандувач.

Окрім того, за його словами, у перші тижні великої війни відбувалась шалена передислокація бригад: військові, що, скажімо, були спершу на Закарпатті, могли опинитися через нетривалий час у Києві, а потім – у Херсоні.

Також захисники пройшли величезний комплекс навчань напередодні. Разом з тим постійно вживались заходи щодо конфігурації Сил ППО, аби створити таку систему захисту неба, аби ворог не зміг досягти бажаних цілей.

Роки загартовування

Генерал Залужний натякнув, що часом системи ППО доводилось переміщувати вночі, аби цього ніхто не бачив. Про більше деталей стосовно цього він пообіцяв розповісти згодом.

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю Валерій Залужний наголосив декілька разів на тому, що війна розпочалась не 24 лютого 2022 року, а у 2014 році з приходом окупантів на Схід нашої держави.

З його слів зрозуміло, що саме події того періоду стали тим, що загартовувало дух Збройних Сил та допомогло врешті-решт вистояти Україні, коли ворог почав наступати широкомасштабно.