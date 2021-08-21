Україна підтримала санкції США проти Росії, які ввели через отруєння Навального
Джерело:МЗС України
США 20 серпня ввели нові санкції проти Росії. У МЗС України запевнили, що підтримують додаткові обмежувальні заходи проти Росії, які ввели через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
В українському МЗС пригадали, що аналогічні санкції через російську агресію вводила й Україна в 2014 році.
До теми Через "Північний потік-2" і Навального: США ввели нові санкції проти Росії
Україна підтримала санкції Штатів проти Росії
МЗС України підтримує рішення США щодо запровадження з 20 серпня 2021 року додаткових обмежувальних заходів проти Росії, пов'язаних із застосуванням хімічної зброї проти російського опозиційного діяча Олексія Навального,
– розповіли у відомстві.
У МЗС зазначили, що через санкції заборонили:
- імпортувати з Росії стрілецьку зброю та боєприпаси до неї;
- експортувати до Росії низку чутливих категорій товарів подвійного використання.
Також обмеження стосуються фізичних осіб та підприємств. Зокрема під економічні санкції потрапили 9 громадян Росії та 2 російські організації.Зверніть увагу! Олексія Навального отруїли фосфорорганічною нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок" у 2020 році. Він лікувався у берлінській клініці "Шаріте", а тоді проходив реабілітацію. У "Шаріте" підтвердили факт отруєння "нервовим агентом "Новачок".
Коротко про санкції США проти Росії
- 20 серпня Штати ввели санкції проти Росії. Це сталось в річницю отруєння Навального. Зокрема економічні санкції запровадили проти 9 громадян Росії, а також Інституту криміналістики ФСБ та Інституту експериментальної медицини. Під санкціями опинились офіцери ФСБ та спеціаліст з хімічної зброї.
- Також санкції ввели через російський проєкт "Північного потоку-2". Їх запровадили щодо 2 громадян Росії та суден, які причетні до будівництва.
- Джо Байден сказав, що такі заходи – "частина надзвичайного стану". Мовляв, уряд Росії своїми діями створює загрозу нацбезпеці, зовнішній політиці та економіці Штатів.
- Президент США пояснив, що новий наказ – це відповідь на певні проєкти газопроводів Росії, які спрямовані на розширення впливу країни на енергоресурси Європи. Адже це в майбутньому може ослабити енергетичну безпеку Європи – зокрема України та країн східного флангу НАТО і Євросоюзу.