Гібридна агресія: Україна підтримала ЄС у "війні санкцій" з Росією

Українські дипломати висловили слова підтримки ЄС у боротьбі із санкціями Росії. У МЗС України наголосили, що Кремль вкотре доказав, що продовжує гібридну агресію проти демократичного світу.
Джерело:МЗС України
Україна засуджує санкції, які російська влада наклали на європейських чиновників, зокрема віцеголову Єврокомісії та очільника Європейського парламенту.
Важливо Росія заборонила в'їзд голові Європарламенту та ще низці посадовців ЄС
Україна висловлює солідарність з вісьмома громадянами Європейського Союзу, яким Росія безпідставно заборонила в'їзд на територію Росії,
– мовиться у заяві МЗС.
Позиція ЄС
Голова Європейської ради Шарль Мішель, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і керівник Європейського парламенту Давид Сассолі також засудили санкції Росії. Вони назвали дії Кремля необґрунтованими.
Ми найрішучішим чином засуджуємо сьогоднішнє рішення російської влади заборонити восьми громадянам ЄС в'їзд на територію Росії,
– сказали в ЄС.
Що було раніше
Наприкінці березня Росія ввела санкції та заборонила в'їзд вісьмом європейським політикам. Свої дії Кремль аргументував тим, що це – відповідь на обмежувальні заходи Ради Європи щодо шести російських громадян.
У "чорний список" потрапили:
- Давид Сассолі, голова Європарламенту;
- Іварс Абольніш, голова Національної ради Латвійської Республіки щодо електронних ЗМІ;
- Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії;
- Жак Мер, член французької делегації в ПАРЄ;
- Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна;
- Оса Скотт, глава шведської Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони;
- Ільмар Томуск, глава мовного департаменту Естонії;
- Віра Юрова, заступник голови Європейської комісії з питань цінностей та транспарентності.