Україна після перемоги у війні стане членом Євросоюзу, – Шольц
Джерело:Spiegel
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що він бачить Україну повноправним членом ЄС. За його словами, це станеться одразу після завершення війни.
Крім цього він зауважив, що Росії ніколи не вдасться перемогти нашу країну. Шольц також підкреслив, що керівна партія Німеччини має повністю стати на бік українців.
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Шольц висловився щодо членства України в Євросоюзі
Очільник німецького уряду зазначив, що війна проти України стала "гіркою сторінкою в історії європейського континенту". Попри це він вірить, що військове зіткнення обов'язково закінчиться перемогою нашої країни та її остаточним приєднанням до ЄС.
Війна завершиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена,
– наголосив Шольц.
Врешті-решт він закликав членів Соціал-демократичної партії Німеччини допомагати Україні політично та військово, а також підтримати принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав та права народів на самовизначення в Європі.
Нещодавно Зеленський відвідав Німеччину
- Президент Володимир Зеленський 14 травня приїхав до Берліна. Це стало відомо з твітера глави держави. Зауважимо, що це перша його поїздка до Німеччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
- Під час брифінгу в Берліні Зеленський заявив, що у 2023 році партнери України можуть зробити кроки, спрямовані на незворотну поразку Росії. Також він подякував за найбільший пакет військової допомоги.
- Наостанок Володимир Зеленський та Олаф Шольц підписали спільну декларацію про підтримку України на шляху до НАТО.