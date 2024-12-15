Україна планує допомогти Сирії: Зеленський розповів, чим саме
Україна надасть Сирії продовольчу допомогу. Про це президент Зеленський розповів у вечірньому зверненні до українців 15 грудня.
З відповідним питанням він уже звернувся до МЗС та Мінагро. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
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Яким продовольством допоможе Україна Сирії
Президент у неділю, 15 грудня, обговорив з урядовцями питання про продовольчу допомогу в межах програми "Зерно з України".
Це наша гуманітарна програма, яка вже зробила багато для стабілізації продовольчої ситуації у складних регіонах світу. Зараз ми можемо допомогти сирійцям,
– сказав Зеленський.
До Сирії Україна може передати пшеницею, борошно, олію – продуктами, які "глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки".
Президент Зеленський розповів, що Україна уже координується з партнерами та сирійською стороною і вирішує, зокрема, питання логістики.
"Обов'язково підтримаємо цей регіон, щоб спокій там міг стати для нас опорою в русі до реального миру", – додав глава держави.