Маленькі "Медведчуки" матимуть можливість потрапити до Росії в обмін на цивільних, – розвідка

Українські спецслужби у рамках нового проєкту "Хочу к своим" планують обмінювати полонених українців на зрадників і колаборантів. У рамках обміну до Росії можуть потрапити маленькі "Медведчуки".

Що передбачає цей неологізм "маленькі Медведчуки" та кого планують обмінювати у рамках проєкту, пояснив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов на пресконференції, передає 24 Канал.

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Як повертатимуть військовополонених

. 25 липня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, до якого входить ГУР, Міноборони, СБУ та Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини, презентував спільний державний проєкт " Хочу к своим ".

Юсов зазначив, що наразі у ГУР не можуть коментувати конкретні цифри та умови обміну, адже триває важкий процес підготовки і повернення українців.

Як буде проводитись обмін – це предмет окремих кейсів і переговорних процесів. Приклад Медведчука показує, що можливі різні умови, різні обставини. Тому, звичайно, ми будемо робити все, щоб більше громадян, а, власне, всі повернусь додому,

– зазначив Андрій Юсов.

Представник ГУР МО наголосив, що повернення українських полонених – це питання окремих домовленостей та окремих переговорів.

"Ну, згадали Медведчука, це означає, що і "маленькі Медведчуки" мають можливість потрапити до Росії відсьогодні, а Росія може їх забрати", – додав Юсов.

"Маленькі Медведчуки" – це зрадники України

За його словами, Україна робитиме усе, аби повертати громадян, яких незаконно, безпідставно, по піратській, по терористичному, захопила Росія в ході насильної війни.

Україна готова боротися за своїх громадян, робить це постійно. Тепер черга Росії зробити хоча б щось, щоб допомогти людям, яких вона у різний спосіб, обманом, підкопом, пропагандою, тиском, змусила працювати на себе і зрадити власну Батьківщину,

– додав Юсов, маючи на увазі цих "маленьких Медведчуків".

Зауважимо, у рамках ініціативи ініціативи "Хочу к своим" громадяни, які з якихось причин хочуть виїхати до Росії, можуть подати через сайт заявку через спеціальну форму.

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. Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення відбулися 54 обміни, в результаті яких повернуто 3405 громадян України.