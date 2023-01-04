Україна планує серйозний наступ навесні, – Буданов

Кирило Буданов заявив, що Збройні Сили Україні весною 2023 року планують серйозний наступ. За даними очільника нашої розвідки, він передбачає звільнення української території.

Глава Головного управління розвідки Міноборони України також сказав, що наші військові завдадуть поразки Росії. Ба більше, Буданов також пояснив, що буде з Донбасом та Кримом.

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Чого варто очікувати на фронті весною 2023 року

Кирило Буданов заявив, що бойові дії у березні 2023 року будуть "найспекотнішими". Ба більше, він сказав, що саме весною цього року Україна планує серйозний наступ.

Тоді (ми побачимо більше – 24 канал) звільнень територій та завдання остаточної поразки Росії… Це відбудеться по всій Україні, від Криму до Донбасу,

– сказав очільник української розвідки.