Україна почала операцію зі звільнення українського Севастополя – "Москви" там уже немає

Пам'ятаєте, нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав, що повернення Росії на лінію 23 лютого, тобто до повномасштабного вторгнення, для України вже буде успіхом?

Корабель прибув за адерсою

І що на це сказали російські окупанти? Вони сказали, що ні, ні, й ще раз ні. Ну, якщо ні, тоді Україна розпочала операцію зі звільнення українського Севастополя. "Москви" там уже нема. Слава ЗСУ, смерть російським окупантам!

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Так, Міністерство оборони РФ визнало фактично втрату ракетного крейсера "Москва". Кажуть, що у них там почалися проблеми на роботі, здетонував боєзапас. Чому він здетонував? Чомусь соромляться сказати. А дарма.

Цей корабель більше не увійде в море і більше не виконуватиме своїх завдань. Звичайно, іронія долі в тому, що саме цей корабель обстрілював Зміїний і саме його послали за вказаною адресою.

Ця подія насправді є ключовою. Вона остаточно розвалила міф про "другу армію світу". Та армія, яка розвалила цей міф, сама стає другою армією світу. Це – Збройні сили України.

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Страх смерті загнав щурів судно НАТО

Річ у тім, що з військового погляду ракетний крейсер взагалі потрібен для того, щоб захищати кораблі, які вийшли на завдання разом з ним, від ударів. Насамперед це стосується протиповітряної оборони. І тут виникає закономірне питання: якщо крейсер "Москва" не може від ракет захистити себе, то що ж чекає на інші кораблі?

Так, він оснащений насамперед протикорабельними ракетами та засобами ППО – для того, щоб забезпечувати повітря кораблям, які запускають ракети, зокрема "Калібр", по українських містах.

І ось тут із "Москвою" щось сталося – потонула! Екіпаж судна – 510 людей. За даними з Болгарії та Туреччини, 50 вони врятували. Я навіть не знаю, чому російські моряки полізли на кораблі країн НАТО. Мені здається, це якось не скріпно. Треба було на байдарках плисти у бік рідного берега. Але ні.

Я вам хочу сказати, що найбільшою втратою російського флоту до цього був атомний човен "Курськ". Там загинуло 107 людей.

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"Москва" – це лише початок

Ракетний крейсер "Москва" – це флагман Чорноморського флоту, це центр ухвалення військових рішень. А що сталося напередодні? Генерал Конашенков говорив про те, що бомбитимуть центри ухвалення рішень у Києві. А то, можна подумати, до цього вони не бомбили. Погрожують Україні бомбардуваннями, які вони вже проводять. Хлопці, ви насправді повторюєтеся.

Чому вони не можуть визнати, що зустрілися з "Нептуном" – українською протикорабельною ракетою? Тому що це означає, що вся ця історія про "непереможність" російської армії та "успіхи" російських вояк в Україні є нічим іншим, як міфом.

І знищення ракетного крейсера "Москва" – це приємно, але це лише початок. Кораблів на Чорноморському флоті ще багато, тобто процес визволення Севастополя займе ще якийсь час, але курс ми взяли правильний. Тож слава Україні, смерть російським окупантам! Україна була, є і буде!

Знаєте, де "зрада"? "Зрада" в тому, що випустили дві ракети "Нептун" по цьому кориту. Треба виходити на новий рівень – мочити їх із однієї ракети. Цілей достатньо. Що ж до крейсера "Москва", то ми сумуватимемо. Це, звичайно, такий ляпас по обличчю бункерного діда, повелителя бункера, "воїна" Володимира!

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