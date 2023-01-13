Захід готує Україну до наступу Росії: у NYT проаналізували, чому Київ отримує важку техніку

В останні тижні західні партнери помітно збільшили військову допомогу Україні. Києву вдається знімати табу на постачання важкої техніки, яку донедавна на Заході відмовлялися надавати Україні.

Видання The New York Times проаналізувало нову військову допомогу Україні. Активну передачу Україні зброї, зокрема ЗРК Patriot і танки Leopard 2, журналісти пов'язують з ймовірним новим наступом, який готує Росія.

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На Заході намагаються швидко допомогти Україні

Західні чиновники все більше побоюються, що Україна має дуже мало можливостей для підготовки до відбиття очікуваного весняного наступу Росії, і вони роблять швидкі кроки, щоб надати українцям нову зброю, яку вони раніше відмовлялися постачати, побоюючись спровокувати Москву,

– йдеться у повідомленні.

У The New York Times нагадали, що США та Німеччина вирішили надати Україні ППО Patriot. Крім того, Німеччина та Сполучені Штати вперше пообіцяли відправити свої БМП на поля битв в Україні.

Журналісти вважають, що Україна отримуватиме сучасні західні танки. Зокрема, Польща вже оголосила про рішення передати Україні роту німецьких танків Leopard. У Британії теж дали зрозуміти, що вони близькі до того, щоб погодитися на відправлення невеликої кількості танків.

Україна сподівається, що посилення тиску переконає канцлера Німеччини Олафа Шольца дозволити експорт в Україну танків німецького виробництва з арсеналів інших союзників по НАТО. Танки Leopard 2 є одними з найбільш бажаних для Києва, і експерти кажуть, що у значній кількості вони суттєво збільшать здатність України відкинути російські сили,

– вказують у The New York Times.

Танки матимуть вирішальне значення для деокупації Сходу

В Україні, за словами офіційних осіб, бронетехніка відіграватиме ключову роль у боях за контроль над великими містами на Сході, що межують із Росією.

The New York Times пише, що союзники по НАТО, які колись були частиною радянської системи, передали Україні свої танки радянських часів. Але більша частина київського парку була виснажена місяцями битв, і йому не вистачає боєприпасів, які несумісні із західними боєприпасами.

Видання цитує високопоставленого західного військового представника, який заявив, що зміна балансу сил на Сході України необхідна для виходу з глухого кута у війні.

За його словами, відправлення достатньої кількості сучасних західних бойових танків та інших бойових машин може допомогти порушити цей баланс. Чиновник наголосив, що без танків Україна навряд чи зможе відвоювати значні території.

Камілл Гранд, експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин, зазначив, що Москва, схоже, мобілізує сотні тисяч людей для свого наступу. За його словами, це частково підштовхнуло дискусію про танки, "щоб дозволити українським силам досягти значного прогресу зараз".

У The New York Times підкреслюють значення зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 20 січня. На ній може бути оголошено про нову потужну військову допомогу Україні.