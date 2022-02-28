Україна почала процес перехоплення військової ініціативи, – РНБО

Українському військовому керівництву вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи. Про це заявив Олексій Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що йде вже п'ятий день героїчної боротьби України проти Росії. Зокрема, він наголосив на тому, що наше військове керівництво розпочало процес перехоплення військової ініціативи.

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Данілов зауважив, що наші військові, територіальна оборона, весь сектор безпеки й оборони працюють у режимі повної мобілізації.

Ба більше, українське військове керівництво на чолі з Верховним Головнокомандувачем розпочало процес перехоплення військової ініціативи.

Він також підкреслив, що план російського вторгнення був побудований на принципах нацистських попередників. Передбачалося швидке вторгнення в Україну, захоплення Києва та створення маріонеткового уряду, який би контролювався з Росії. Але цього не сталося, адже українці давали відсіч по всіх напрямках.

Тож Данілов констатував: українська національна мобілізація, український спротив агресії зростає та міцнішає щодня. А це означає, що ми з кожним днем стаємо усе ближчими до перемоги.

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