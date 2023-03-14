"Укроборонпром" розпочав ще одне виробництво снарядів з країною-членом НАТО
Джерело:Укроборонпром
Для потреб наших захисників Україна не лише закуповує чи отримує боєприпаси в інших держав, а й налагоджує власне виробництво. Так, державний концерн "Укроборонпром" розпочав виробляти 125-міліметрові снаряди для танкової гармати.
Це виробництво підприємства концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном. Ба більше, це вже другий боєприпас, виробництво якого "Укроборонпром" розгорнув таким чином.
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Чому саме 125-міліметрові снаряди
Як розповіли в "Укроборонпромі", таке замовлення підприємствам концерну поступило від Міністерства оборони України. 125-міліметрові снаряди використовують танки, якими Сили безпеки та оборони України знищують окупантів. Мовиться про танки:
- Т-64,
- Т-72,
- Т-80.
Тож першу партію таких снарядів для танків вже поставлено.
Що ще виробляє Україна
Також в "Укроборонпромі" розповіли, що вперше за часи незалежності Україна загалом розгорнула власне виробництво:
- мінометних мін 82 та 120-міліметрів,
- артилерійських снарядів 122 та 152-міліметрів,
- танкового снаряду 125-міліметрів.
З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо,
– розповіли у концерні.
Так, нещодавно, Укроборонпром підписав з Міністерством оборони України контракт на постачання 120-міліметрових мінометних мін, які також виготовляються у взаємодії з однією з країн-учасників Північноатлантичного альянсу.
Виготовлення снарядів "Укроборонпромом"
- Не все виробництво снарядів "Укроборонпром" відбувається за кордоном. Так, раніше концерн запустив процес виробництва 152-міліметрових снарядів, яке відбуватиметься на території України.
- Військовий експерт Олег Катков раніше повідомив, що зробити це в умовах війни дуже складно.
- Як зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, відновлення виробництва снарядів для радянської артилерії – це архіважливий крок. Усе тому, що ЗСУ мають достатньо радянської артилерії, тож наявність боєприпасів до неї дозволить постійно тримати ворога у напрузі.