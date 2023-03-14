"Укроборонпром" розпочав ще одне виробництво снарядів з країною-членом НАТО

Для потреб наших захисників Україна не лише закуповує чи отримує боєприпаси в інших держав, а й налагоджує власне виробництво. Так, державний концерн "Укроборонпром" розпочав виробляти 125-міліметрові снаряди для танкової гармати.

Це виробництво підприємства концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном. Ба більше, це вже другий боєприпас, виробництво якого "Укроборонпром" розгорнув таким чином.

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Чому саме 125-міліметрові снаряди

Як розповіли в "Укроборонпромі", таке замовлення підприємствам концерну поступило від Міністерства оборони України. 125-міліметрові снаряди використовують танки, якими Сили безпеки та оборони України знищують окупантів. Мовиться про танки:

Т-64,

Т-72,

Т-80.

Тож першу партію таких снарядів для танків вже поставлено.

Що ще виробляє Україна

Також в "Укроборонпромі" розповіли, що вперше за часи незалежності Україна загалом розгорнула власне виробництво:

мінометних мін 82 та 120-міліметрів,

артилерійських снарядів 122 та 152-міліметрів,

танкового снаряду 125-міліметрів.

З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо,

– розповіли у концерні.

Так, нещодавно, Укроборонпром підписав з Міністерством оборони України контракт на постачання 120-міліметрових мінометних мін, які також виготовляються у взаємодії з однією з країн-учасників Північноатлантичного альянсу.

Виготовлення снарядів "Укроборонпромом"