Україна поки не планує припиняти авіасполучення з Великою Британією через мутацію штаму Дельта
Джерело:24 канал
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що найближчим часом Україна не планує закривати авіасполучення з Великою Британією. Нещодавно там виявили мутацію штаму Дельта.
У Великій Британії тривають дослідження, щоб з'ясувати, наскільки нова мутація вірусу є небезпечною. У цей час МЗС консультуватиметься з Міністерством охорони здоров'я щодо можливих ризиків "нової" Дельти.
Зверніть увагу Є вірогідність, що ЄС виключить Україну зі списку країн зеленої зони, – Кулеба
МЗС діятиме в інтересах українців
Поки що Україна не припинятиме авіасполучення з Великою Британією. Дмитро Кулеба запевнив, що перш за все влада діятиме в інтересах своїх громадян.
Поки немає планів обмежувати авіасполучення з Великою Британією. Ми будемо консультуватись із Міністерством охорони здоров’я України щодо ризиків, які несе новий штам, і будемо діяти відповідно в інтересах українських громадян насамперед,
– заявив Кулеба.
Зараз у Великій Британії тривають дослідження нової мутації Дельти, яка отримала назву AY.4.2. За припущеннями вчений, це може бути найзаразнішою версією коронавірусу за весь час пандемії.
Коронавірус в Україні: останні новини
- За добу 19 жовтня в Україні виявили 18 912 випадків коронавірусу. У лікарнях опинилися 5 468 хворих.
- Мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті заповнена половина лікарняних ліжок. Ситуація з коронавірусом залишається контрольованою, однак рішення про переведення міста й області до червоної зони можуть ухвалити найближчим часом.
- У Харкові ситуація критична. Від містян надходить безліч скарг про те, що їх відмовляються госпіталізувати. Волонтери допомагають хворим отримати кисневу підтримку.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчими днями декілька українських областей можуть перейти до червоної зони.