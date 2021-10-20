Україна поки не планує припиняти авіасполучення з Великою Британією через мутацію штаму Дельта

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що найближчим часом Україна не планує закривати авіасполучення з Великою Британією. Нещодавно там виявили мутацію штаму Дельта.

У Великій Британії тривають дослідження, щоб з'ясувати, наскільки нова мутація вірусу є небезпечною. У цей час МЗС консультуватиметься з Міністерством охорони здоров'я щодо можливих ризиків "нової" Дельти.

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МЗС діятиме в інтересах українців

Поки що Україна не припинятиме авіасполучення з Великою Британією. Дмитро Кулеба запевнив, що перш за все влада діятиме в інтересах своїх громадян.

Поки немає планів обмежувати авіасполучення з Великою Британією. Ми будемо консультуватись із Міністерством охорони здоров’я України щодо ризиків, які несе новий штам, і будемо діяти відповідно в інтересах українських громадян насамперед,

– заявив Кулеба.

Зараз у Великій Британії тривають дослідження нової мутації Дельти, яка отримала назву AY.4.2. За припущеннями вчений, це може бути найзаразнішою версією коронавірусу за весь час пандемії.

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