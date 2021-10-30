Україна у полоні туману: в яких регіонах оголосили перший рівень небезпеки на дорогах
Джерело:Укргідрометцентр
В Україну 30 жовтня прийшов туман. Він протримається протягом всієї доби у більшості північних, центральних та східних областей.
Синоптики одразу ж звернулися до водіїв та закликали їх бути обережними на дорогах.
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Так, в окремих регіонах видимість на дорогах буде обмежена до 200 – 500 метрів. Через це в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки.
Тумани протримаються в таких областях:
- Київська,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Харківська,
- Луганська.
У Києві синоптики також прогнозують туман протягом доби.
Туман накрив столицю / Фото 24 канал (Ірина Вихрущ), "Громадське радіо"
Туман в Україні 30 жовтня / Фото Укргідрометцентру
Застереження для водіїв
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Погода в Україні 30 жовтня
У суботу, 30 жовтня, на всій території України буде суха та тепла погода з мінливою хмарністю. Температура повітря вдень місцями сягне до +18 градусів.
На заході стовпчики термометра покажуть вдень +15...+18, а у північних областях очікується до +11...+13 градусів. На сході країни синоптики вдень прогнозують до +11...+14, на півдні – +12...+14 градусів.