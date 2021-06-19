Україна й Польща домовилися спільно протидіяти "Північному потоку-2"

Глави МЗС Польщі та України Збігнєв Рау та Дмитро Кулеба скоординували позиції щодо протистояння російському проєкту "Північний потік-2". Очільники дипвідомств погодились, що трубопровід несе загрозу не лише обом країнам, а й безпеці Європи загалом.

Кулеба та Рау провели переговори під час Анталійського дипломатичного форуму. Глава українського МЗС подякував своєму польському колезі за підтримку євроатлантичного курсу України.

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Польща підтримує євроатлантичну інтеграцію України

Кулеба та Рау з'ясували, які кроки НАТО може здійснити, аби Україна швидше доєдналась до лав організації. Також мовилось про зміцнення обороноздатності нашої держави.

Що таке "Люблінський трикутник"? Це тристороння платформа для співпраці між Литвою, Польщею та Україною. Один за аспектів діяльності – протидія російській агресії. Це тристороння платформа для співпраці між Литвою, Польщею та Україною. Один за аспектів діяльності – протидія російській агресії.

Що відомо про "Північний потік-2"?

Компанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила про завершення першої нитки морської частини трубопроводу

Тепер розпочнуться пусконалагоджувальні роботи з запуску газу, які триватимуть протягом кількох місяців.

Якщо трубопровід добудують і запустять, то Україна щороку втрачатиме 1,5 мільярда доларів.

Однією з тем переговорів Кулеби та Рау стала підготовка до зустрічі "Люблінського трикутника", яка відбудеться невдовзі у Вільнюсі.