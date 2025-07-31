Президент України Володимир Зеленський та новообраний очільник Польщі Кароль Навроцький провели першу телефонну розмову. Через тиждень Навроцький офіційно вступить на посаду, тож між ним та українським лідером розпочанеться партнерська співпраця.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення на офіційному сайті президента України.

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Про що говорили президенти України та Польщі?

Під час телефонної розмови з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким Володимир Зеленський привітав його з перемогою на виборах. Він висловив сподівання, що стосунки України та Польщі залишатиметься надійною й країна надалі буде союзником.

Зеленський також подякував польському народу за підтримку України, яка надходила від початку повномасштабного російського вторгнення. Польща завжди підтримувала військову, політичну та гуманітарну сфери України.

Президент України розповів Каролю Навроцькому про масований російський обстріл в ніч проти 31 липня та розповів, яка ситуація спостерігається на фронті. Зеленський зауважив, що подальша підтримка з боку Польщі є важливою як для безпеки України, так і всього Європейського континенту.

Лідери держав також обговорили заходи, що мають відбутися в найближчі місяці. Зокрема Зеленський і Навроцький домовилися здійснити дружні візити до країн, аби розв'язати всі нагальні питання двосторонньої співпраці. Лідери прагнуть працювати над пошуком форматів взаємодії, що матимуть реальний результат для обох країн і членів ЄС.

Обраний Президент Польщі Кароль Навроцький висловив підтримку українцям і запевнив, що Польща продовжить надавати допомогу.