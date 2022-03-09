Україна попросила Німеччину допомогти з організацією зустрічі Путіна і Зеленського, – ОП

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з главою РФ Володимиром Путіним, щоб зупинити криваву війну. Україна просить у Німеччини допомогу з організацією зустрічі.

Зеленський готовий до переговорів

Ігор Жовква, заступник глави Офісу Президента, заявив, що Україна попросила канцлера Німеччини Олафа Шольца допомогти організувати зустріч Зеленського та Путіна.

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Жовква вважає, що переговори на президентському рівні можуть розв'язати ситуацію в Україні.

Єдині серйозні переговори, які можуть бути проведені з росіянами, були б можливі на президентському рівні. Мій президент готовий до цього. Міжнародні партнери повинні допомогти нам організувати таку зустріч. Ми говоримо з німецьким канцлером, щоб організувати таку зустріч,

– заявив Жовква.

Зауважимо, що 10-го березня має відбутися зустріч глави МЗС України Дмитра Кулеби з очільником відповідного міністерства Росії – Сергієм Лавровим.

Україна хоче обговорити припинення бойових дій і виведення російських збройних сил з нашої території.

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