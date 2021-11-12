Україна постачатиме двигуни для турецьких безпілотних винищувачів, – Кулеба

Україна підписала угоду про постачання двигунів для виробництва турецького безпілотного винищувача Myus. Також українські двигуни використовуватимуть для безпілотників Akıncı.

Відповідні контракти підписали на оборонній виставці у Стамбулі. Про це розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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Українська компанія постачатиме турбореактивні двигуни, – Кулеба

Турецька компанія Baykar Makina і провідне українське державне підприємство "Івченко-Прогрес" підписали угоду про постачання турбореактивних двигунів для проєкту створення перспективного безпілотного винищувача Myus,

– зазначив Кулеба.

Один з контрактів підписала українська "Мотор Січ". Підприємство займатиметься поставкою двигунів для безпілотного літального апарату Akıncı. За словами Кулеби, це свідчить про високий рівень довіри між українськими та турецькими партнерами.

В Україні планують виробляти турецькі безпілотники Bayraktar TB2

Зазначимо, раніше Україна заявила про наміри виробляти турецькі безпілотники Bayraktar TB2. БПЛА могли б використовувати наші військові, а також їх могли би постачати іноземним замовникам.

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Що відомо про співпрацю між Туреччиною та Україною у військовій сфері: