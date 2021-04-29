"Подарунок" від погоди: Україна потерпає від пожежної небезпеки, дощів та заморозків

Рятувальники 29 квітня попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці областей України. Водночас інші регіони можуть постраждати від сильних дощів та заморозків.

В епіцентрі небезпеки опинилися Тернопільщина, Вінниччина, більшість районів Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей.

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Рятувальники нагадали, що у цей час заборонено:

палити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати у ліс автомобілем;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

спалювати сміття;

спалювати сухостій;

полювати у лісі з вогнепальною зброєю.

З 2020 року в Україні суттєво збільшили штраф за спалювання сухої трави. Сума мінімального покарання зросла зі 170 до 3 тисяч 60 гривень. Якщо винуватець пошкодить рослинний покрив, доведеться сплатити штраф у розмірі 91 тисячі 80 гривень до 153 тисяч гривень.

Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу

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