"Подарунок" від погоди: Україна потерпає від пожежної небезпеки, дощів та заморозків

Рятувальники 29 квітня попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці областей України. Водночас інші регіони можуть постраждати від сильних дощів та заморозків.
Джерело:ДСНС
В епіцентрі небезпеки опинилися Тернопільщина, Вінниччина, більшість районів Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей.
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Рятувальники нагадали, що у цей час заборонено:
- палити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати у ліс автомобілем;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- спалювати сміття;
- спалювати сухостій;
- полювати у лісі з вогнепальною зброєю.
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- На Закарпатті рятувальники оголосили про І рівень небезпеки через сильні дощі.
- Тим часом синоптики розповіли, що деякі регіони 29 квітня потерпатимуть від сильних заморозків.