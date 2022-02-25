Україна потребує допомоги озброєннями і технікою, – звернення Стефанчука

Він каже, що зараз Україна потребує допомоги озброєннями та технікою, що дозволить нівелювати перевагу військ Російської Федерації у повітрі, на морі та в броньованій техніці.

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Україна, відповідно до статуту ООН, застосовує право на самооборону. Збройні сили України та грромадяни змушені вступити в оборонну війну.

За його словами, Верховна Рада вимагає від держав-гарантів суверенітету України з Будапештського меморандуму негайно діяти для припинення збройної агресії Російської Федерації проти України.

В умовах реальної війни Україна потребує також допомоги для підтримки стійкості та стабільності економіки та фінансового сектору,

– йдеться у заяві.

Верховна Рада закликала міжнародне співтовариство

Силами НАТО розгорнути безпольотну зону над територією України для захисту цивільного населення від авіа- та ракетних ударів;

Застосувати жорсткі санкції з метою позбавити мілітаристську машину Російської Федерації фінансових дотацій – відключити її від SWIFT, заморозити фінансові та інші операції з Російською Федерацією тощо;

заборонити передачу РФ будь-яких військових товарів та технологій, а також товарів і технологій подвійного призначення, припинити всі види військового та військово-технічного співробітництва з Російською Федерацією тощо;

припинити співпрацю з Російською Федерацією у космічній, авіаційній, високотехнологічній сферах, у приладобудуванні, включно із забороною передачі Російської Федерації засобів програмного забезпечення;

заборонити Російській Федерації страхувати авіаційні, морські, залізничні та автомобільні засоби та пасажирські та вантажні перевезення;

припинити всі види транспортного сполучення з Російською Федерацією;

зупинити імпорт російських нафти і газу, відмовившись від постачання енергоносіїв з Російської Федерації;

припинити будь-який політичний діалог з режимом Володимира Путіна до його безумовної згоди припинити військові дії в Україні, вивести війська з України на її міжнародно визнані кордони та повернутися за стіл переговорів.

Звернення Руслана Стефанчука щодо війни в Україні:

Зазначимо, що 24 лютого приблизно о 5 годині ранку Росія почала обстрілювати стратегічні об'єкти України. Бої на багатьох позиціях не припиняються протягом доби й ворог не збирається збавляти обороти. Однак наші Збройні сили відбивають атаки з боку Росії. Хронологію подій про війну Росії в Україні – читайте у статті.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!