Україна потроху стає далекою й абстрактною для американців

До поіздки в Штати цього тижня я вважав німців байдужими, а американців нашими найбільшими союзниками. Можливо так і є. Проте, Нью-Йорк, Філадельфія, Вашингтон і Піттсбург живуть своїм життям. Люди пам’ятають про Україну, але вже звикли і, навіть, починають забувати.

Своя сорочка

Є внутрішня політика і внутрішні проблеми. Наприклад, постійні розстріли в школах. З початку року було 27 розстрілів у школах, де загинули 24 дитини і 3 дорослих, а поранено 56 людей. Це в сотні разів менше, ніж в Україні. У той же час, ці розстріли є дуже близькими для американців – вони були в цих містах, знають ці конкретні школи.

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Завтра я виступаю перед науковцями Піттсбурзького університету. У четвер на конференції з безпеки в Вашингтоні. Наступного тижня в університеті Чикаго. Будемо зустрічатись з науковцями Єльського університету, які моніторять іноземні компанії, що залишились в Росії. Тема з іноземними компаніями – цікава для місцевої аудиторії. Компанії є відомими, зрозумілими, люди знають керівників компаній, і мають знайомих які працюють в американських офісах цих компаній.

Росія підіймає голову

А ось Україна потроху стає далекою, абстрактною. А ще ходять росіяни по всім організаціям і офісам і розповідають брехню. Що в Україні корупція і авторитарний уряд, що всі сваряться один з одним і немає з ким говорити, що у України нічого не вийшло з реформами і демократією під час миру, то й зараз не вийде, і що нарешті не можна ізолювати Росію санкціями, а Україні допомагати зброєю або грошима, бо без Росії не буде миру, світова економіка буде в кризі, і "нащо воно вам взагалі потрібно".

Все стандартно. Нового нічого. Але методично, системно, наполегливо, м'яко, непрямо через агентів і корисних ідіотів, або через друзів та людей у яких є фінансові інтереси в Росії.

Наприклад, тільки що велика фінансова компанія в США PIMCO попередила уряд США, що жорсткі санкції проти Росії негативно вплинуть на заощадження американських пенсіонерів, які інвестували в борги Росії. І що було б краще дозволити Росії платити за боргами і не доводити Росію до дефолту, бо у Росії –увага ! –тоді залишиться більше грошей купувати зброю тощо.

Інформаційний і політичний фронт в США відкрито давно. І Росія вкладає сюди ресурси. А американці хочуть допомогти Україні, і в той же час мало знають про Україну і слухають російські наративи.

Як протидіяти поширенню російських наративів

Кожний українець тут і кожна українська організація роблять, що можуть і навіть більше. За ці декілька днів я побачив сотні волонтерів, які працюють цілодобово для України. Вони збирають кошти, роблять дослідження і адвокують в пресі і перед політиками.

І все ж Росія та апатія пересічного американця роблять свою справу.

Я думаю над тим, як цю проблему вирішити системно. І запрошую вас думати над цим також. Я вмію робити проукраїнські дослідницькі інституції. Тому, я думаю, варто мати більше системних досліджень і якісних проукраїнських think tank в США. Проблема серйозна. Ви, певно, маєте інші, кращі ідеї.

Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: