Опинилися в складних життєвих обставинах: Україна повернула додому 5 дітей
Джерело:Олександр Прокудін
З тимчасово окупованих територій вдалося вивезти 5 дітей. Нині вони перебувають у безпеці.
Голова Херсонської ОВА уточнив, що двоє дітей мають родини й виїхали разом з батьками. Нині неповнолітні отримують усю необхідну допомогу.
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Україна врятувала з окупації 5 дітей
Україна змогла повернути з тимчасово окупованих територій 5 дітей. Двоє з них мають родини та виїхали разом з батьками. Ще троє неповнолітніх – діти з категорії тих, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Нині усі врятовані діти перебувають у безпечному місці та отримують усю необхідну допомогу.
Дякую усім, хто працює в цьому надважливому напрямку. І повертає додому наше майбутнє. Зокрема організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, службам у справах дітей області,
– повідомив Прокудін.
Україна працює над поверненням дітей: останні новини
- У День Святого Миколая, 6 грудня, Україна змогла повернути додому 8 дітей – четверо дівчаток та четверо хлопчиків віком від 8 до 18 років. Повернути дітей з тимчасово окупованих територій вдалося завдяки взаємодії у рамках плану дій Президента України Bring Kids Back UA.
- Україна 19 листопада також змогла повернути 18-річного Богдана Єрмохіна, якого окупанти незаконно вивезли з Маріуполя. Хлопець від квітня 2023 року намагався повернутися в Україну, але це вдалося лише після того, як хлопець записав офіційне звернення до президента, а адвокатка у мережі опублікувала відповідну заяву.
- 14 листопада з тимчасово окупованих територій Україні також вдалося повернути 4 дітей разом з батьками за ініціативи команди "Спасемо Україну". До слова, ця організація вже повернула в Україну 204 дитини.
- Наразі офіційно підтверджено, що Росія депортувала понад 19 тисяч дітей, але реальна кількість незаконно вивезених неповнолітніх може бути значно більшою. Крім того, достеменно невідомо, скільки дітей ще можуть перебувати на тимчасово окупованих територіях.