Скільки захисників ЧАЕС досі перебувають у російському полоні

В Україну повернули 5 військовослужбовців Національної гвардії, які охороняли Чорнобильську АЕС, з російського полону. Однак десятки оборонців станції й досі перебувають у лапах ворога.

Ще 70 захисників об'єкта наразі залишаються у полоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію у Facebook міністерки захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук.

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Як багато захисників ЧАЕС у російському полоні

У понеділок, 30 грудня, під час чергового обміну полоненими, вдалося повернути 189 українських бійців. У переліку опинилася й 5 представників військової частини №3041, які охороняли Чорнобильську АЕС на початку повномасштабної війни. Вони пробули у російському полоні понад 2 роки.

На жаль, 70 захисників ЧАЕС досі залишаються в полоні. Ми пам’ятаємо про них і продовжимо боротьбу за кожного… Пам’ятаємо та чекаємо на кожного, хто сьогодні у ворожому полоні,

– ідеться у повідомленні.

Водночас українська посадовиця побажала щасливих свят та вдалої реабілітації усім, хто повернувся додому з російського полону. Окремо вона висловила вдячність тим, хто докладає зусиль для звільнення наших захисників.

До слова, незадовго до цього президент України повідомив, що з неволі повернулися захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного та з різних напрямків фронту. Серед них є солдати, сержанти та офіцери. З полону повернулися нацгвардійці, зокрема "азовці".