Наші вдома: перші зворушливі кадри після повернення українських військових з полону

Україна 23 жовтня повернула з російського полону 270 людей, серед яких 261 військовослужбовець та дев'ять цивільних бранців. Додому також повернувся 74-річний громадянин США Стівен Габбард, який жив в Ізюмі та викладав англійську.

Подробиці обміну, а також кадри з моментами зустрічі українських військових вдома, поширили Володимир Зеленський, Дмитро Лубінець та Кирило Буданов.

Як українців зустріли вдома після неволі?

У межах цього складного обміну додому повернулися 38 офіцерів та бійці, які перебували в неволі ще з 2018 та 2020 років. Більшість звільнених утримувалася у російських таборах із 2022 року.

Серед повернутих військових є захисники Маріуполя, а також воїни, які пережили теракт в Оленівці. Значну частину українців росіяни незаконно засудили за фейковими звинуваченнями.

Наші вдома: дивіться фото звільнених українських військових

Окремо вдалося визволити 74-річного громадянина США Стівена Габбарда, який жив в Ізюмі на Харківщині та викладав англійську мову. У Росії іноземця так само незаконно засудили й катували.

Процес визволення відбувся за сприяння Сполучених Штатів Америки та Об'єднаних Арабських Еміратів. Усіх звільнених громадян тепло зустрічали в громадах Чернігівської області.

Звільнених з полону зустріли вдома: дивіться фото

Наразі всім повернутим українцям надають медичну допомогу, забезпечують належні виплати та допомагають пройти курс реабілітації.

Ми пам'ятаємо про кожного й кожну та продовжуємо шукати всіх. Дякую всім, хто працює заради обмінів. І, звісно, вдячний нашим воїнам, які на фронті поповнюють обмінний фонд для України, щоб ми могли повертати своїх. Слава Україні!,

– написав Зеленський.

Повернення військовополонених додому: дивіться відео

Як вже повідомлялося на нашому сайті, напередодні, 22 жовтня, в Україну повернули тіла 252 загиблих військовослужбовців.