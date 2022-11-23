Україна повернула з російського полону 36 людей: серед звільнених – захисники Азовсталі

В Україну повернулися з російського полону 35 військових і один цивільний. Серед звільнених є захисники Азовсталі.

Про те, що вдалось провести черговий обмін полоненими, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Серед звільнених – хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення,

– повідомив Андрій Єрмак.

Загалом, вдалося звільнити:

22 нацгвардійців,

8 прикордонників,

4 бійців ВМС,

одного хлопця із ЗСУ.

Що відомо про стан звільнених

В Офісі Президента уточнили, що у звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.

Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. У місті Славутич є бігборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються – і не тільки вони,

– додав керівник ОП.

Додому з російського полону повернулись 36 українців: відео

До слова, в росЗМІ теж повідомили, що з полону повернулись 35 російських військових.

Повернення захисників з російського полону

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Наприкінці жовтня у Міноборони повідомили, що Україна від початку повномасштабного вторгнення провела 28 обмінів під час яких звільнено близько 1 тисячі людей.