Україна повернула з російського полону 36 людей: серед звільнених – захисники Азовсталі
В Україну повернулися з російського полону 35 військових і один цивільний. Серед звільнених є захисники Азовсталі.
Про те, що вдалось провести черговий обмін полоненими, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Серед звільнених – хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення,
– повідомив Андрій Єрмак.
Загалом, вдалося звільнити:
- 22 нацгвардійців,
- 8 прикордонників,
- 4 бійців ВМС,
- одного хлопця із ЗСУ.
Що відомо про стан звільнених
В Офісі Президента уточнили, що у звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.
Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. У місті Славутич є бігборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються – і не тільки вони,
– додав керівник ОП.
Додому з російського полону повернулись 36 українців: відео
До слова, в росЗМІ теж повідомили, що з полону повернулись 35 російських військових.
Повернення захисників з російського полону
- Вчора, 22 листопада Україна повернула додому тіла 33 загиблих на війні воїнів.
- Попередній обмін полоненими провели 19 листопада – вдалось повернути додому трьох морських піхотинців.
- На саміті G20 Володимир Зеленський запропонував провести обмін полоненими "всіх на всіх".
- 11 листопада вдалось повернути з полону 45 українських військових ЗСУ.
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