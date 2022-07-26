Україна повернула ще 25 тіл своїх захисників

Відповідно до норм Женевської конвенції, Україні вдалось повернути тіла своїх захисників. Про чергову операції повідомили 26 липня.

Про це розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вдалось повернути на батьківщину тіла 25 військових.

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"Операцію проводили за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", – написали у Міністерстві реінтеграції.

Проблема ідентифікації

Станом на 12 липня Україні вдалось повернути додому понад 400 тіл військових. Більшість з них – це ті, хто загинув на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

За словами Костенка, родичі оборонців Маріуполя розуміють, що ті могли загинути, тому здають ДНК. Це пов'язано з відсутністю документів у загиблих. Проте коли почнуть повертати захисників з різних напрямків, то можуть виникнути проблеми – будуть тіла, але не буде ДНК.

"Тому коли я веду перемовини, то є домовленість з росією писати про те, хоча б звідки тіло — Луганський напрямок, Волноваха чи Харківський напрямок тощо. Бо дуже багато тіл без документів, ми не знаємо, хто вони", – сказав Костенко.

Тіла оборонців потрапляють у морги Києва, Харкова чи Дніпра. Також планують створити морг у Запоріжжі.

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Як росія ставиться до своїх мертвих

Окупанти не забирають тіл своїх військових. Зокрема, на Херсонщині вбитих спалюють у крематоріях або просто неба. росія приховує кількість втрат, щоб не виплачувати родичам гроші. Рідним говорять, що солдат просто зник безвісти.

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