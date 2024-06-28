Україна повернула заарештованого за диверсію в Мачулищах та ще 4-х політв'язнів Білорусі

Україні вдалося повернути додому 5 цивільних громадян, незаконно затриманих та засуджених в Білорусі. Серед звільнених Микола Швець, якого білоруська влада звинуватила у диверсії в Мачулищах.

Інших чотирьох цивільних в Білорусі звинувачували за статтями "агентурна діяльність", "шпигунство" та "сприяння екстремістській діяльності".

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Кого повернули додому з Білорусі

За допомогою Ватикану додому в Україну повернулися Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

Що відомо про звільнених

Микола Швець уродженець окупованого Криму. Його звинуватили у підриві російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 в Мачулищах 26 лютого 2023 року.

Наталія Захаренко зникла у липні 2023 року дорогою до Мозиря, де живе її сестра. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Наталія Захаренко регулярно їздила із Чернігова до Мозиря через Польщу. Вона перевозила речі, людей, домашніх тварин. Згодом стало відомо, що її схопили й засудили до дев’яти років колонії за звинуваченням у "шпигунстві". Суд над нею проходив у закритому режимі, тож у чому саме її звинувачували – невідомо.

Павло Купрієнко, який теж є громадянином України, був засуджений у Гомельському обласному суді 9 березня 2023 року за так звану "агентурну діяльність" та призначили йому 7 років колонії в умовах посиленого режиму.

Катерина Брюханова родом із Херсона. В липні 2023 року її затримали під час проходження білоруського кордону та помістили в білоруське СІЗО. У її телефоні виявили, що 30 березня 2022 року вона відправила 2 відео пересування російської військової техніки під Мінськом в білоруське незалежне медіа, яке визнане в Білорусі так званим "екстремістським формуванням". У підсумку Катерину звинуватили в "сприянні екстремістській діяльності".

Гончаренко Людмила 1979 року народження була засуджена в Білорусі 19 грудня 2023 року "за агентурну діяльність". Суд проходив у закритому режимі, тож деталей немає.