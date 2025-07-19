"Наше суверенне право": Україна повертатиме в офіційний вжиток українські назви іноземних міст

Україна ініціює повернення в офіційний вжиток українських назв іноземних топонімів. Також країна працює над виправленням українських топонімів відповідно до транслітерації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

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Як МЗС повертатиме українські назви?

Андрій Сибіга розповів, що нещодавно він повернув без розгляду ноту іноземної держави через використання в ній слова "Kiev". За його словами, він перестав читати документ, щойно побачив неправильну транслітерацію, і розпорядився "повернути без розгляду та більше не приймати".

Міністр наголосив, що перш ніж "поновлювати запевнення в глибокій повазі", варто вивчити правопис назв українських міст.

МЗС системно працює над виправленням неправильного написання наших топонімів усюди по світу. Йдеться про онлайн-ресурси, медіа, транспорт, публічні місця, державні органи, мистецтво та інші сфери. І ми вже досягнули успіхів на цьому шляху,

– додав Сибіга.

Завдяки цій роботі коректні назви вже використовують провідні міжнародні медіа, зокрема AP, BBC, The Guardian, ARD, транспортні компанії, сотні аеропортів, уряди країн, а також міжнародні організації.

Водночас глава МЗС наголосив, що ця робота триває, оскільки помилкові назви ще трапляються.

Тепер настав час робити наступний великий крок. Ми будемо повертати в національному вжитку назви українського походження іноземним топонімам. Адже ми в Україні кажемо Берестя, а не Брест. Білгород, а не Бєлгород. Доброчин, а не Дебрецен. Цей список можна продовжувати,

– заявив Андрій Сибіга.

За його словами, такий крок є суверенним правом України та відповідає чинному законодавству.

Зазначається, що МЗС ініціюватиме систематизацію використання таких назв у межах України. Сибіга наголосив, що Україні варто наслідувати приклад інших держав і створити власну географічну комісію, яка складала відповідні реєстри.

У відомстві планують найближчим часом розпочати фахове обговорення, громадську дискусію та міжвідомчу підготовку відповідних кроків.