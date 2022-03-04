Україна повідомила, що пожежа на ЗАЕС не вплинула на основне обладнання, – МАГАТЕ

Російські загарбники обстріляли Запорізьку атомну електростанцію поблизу Енергодара. Вороги влучили в один із енергоблоків.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії вже вийшли на зв'язок з Україною щодо ситуації.

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Україна повідомила, що пожежа на ЗАЕС не вплинула на "основне" обладнання, персонал станції вживає пом'якшувальні заходи,

– заявили в МАГАТЕ.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій вказали, що нарахі на Запорізькій атомній елетростанції працює лише один з шести енергоблоків. Водночас горить одна з будівель учбово-тренувального комплексу.



Що робити у випадку радіаційної аварії / Інфографіка 24 каналу

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