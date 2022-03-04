Україна повідомила, що пожежа на ЗАЕС не вплинула на основне обладнання, – МАГАТЕ
Джерело:МАГАТЕ
Російські загарбники обстріляли Запорізьку атомну електростанцію поблизу Енергодара. Вороги влучили в один із енергоблоків.
У Міжнародному агентстві з атомної енергії вже вийшли на зв'язок з Україною щодо ситуації.
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Україна повідомила, що пожежа на ЗАЕС не вплинула на "основне" обладнання, персонал станції вживає пом'якшувальні заходи,
– заявили в МАГАТЕ.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій вказали, що нарахі на Запорізькій атомній елетростанції працює лише один з шести енергоблоків. Водночас горить одна з будівель учбово-тренувального комплексу.
Що робити у випадку радіаційної аварії / Інфографіка 24 каналу
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