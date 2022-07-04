Сотні мільярдів доларів та конкретні ідеї: Україна представила 10-річний план відновлення
Джерело:План відновлення
Влада представила масштабний план відбудови України. Він розрахований на 10 років. Розмір фінансування сягатиме 750 мільярдів доларів.
Загалом на десятиріччя розробили 850 проєктів. Щорічний приріст реального ВВП становитиме 7%.
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Україна стане магнітом для інвестицій
План називається "сильна європейська країна – магніт для іноземних інвестицій". Він спрямований на прискорення стійкого економічного зростання України. Ініціатива базується на 5 основних принципах:
- поступовий розвиток;
- нарощування справедливого добробуту;
- інтеграція в ЄС;
- відбудова кращого, ніж було;
- стимулювання приватних інвестицій.
Більшість проєктів, 580, заплановані на 2023 – 2025 рік, протягом 2026 – 2032 здійснять 270 ініціатив. У кінцевому результаті Україна має входити до топ-25 індексу економічної складності країн та до топ-25 індексу людського капіталу.
Очікувані результати плану / Скриншот із сайту
Конкретні програми
Вже розробили конкретні програми для плану та розрахували фінансування. Деталі кожного проєкту описані на сайті відбудови.
- Відновлення та модернізація житла та інфраструктури – 150 – 250 мільярдів доларів.
- Розширення та інтеграція логістики з ЄС – 120 – 160 мільярдів.
- Енергетична незалежність та зелений курс – 130 мільярдів.
- Забезпечення макрофінансової стабільності – 60 – 80 мільярдів.
- Забезпечення конкурентного доступу до капіталу – 75 мільярдів.
До речі, подати свою ідею щодо проєкту може кожен охочий. Зробити це можна онлайн.
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