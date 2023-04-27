Запуск з руки та легке транспортування: українська компанія представила новий БПЛА MiniShark

Українська компанія Ukrspecsystems представила новий безпілотник MiniShark. В першу чергу він створений для виконання розвідувальних завдань. Серед переваг – запуск з руки та легке транспортування.

В Ukrspecsystems повідомили, що безпілотник може виявляти наземні цілі в інтересах артилерії, спеціальних підрозділів та частин сухопутних військ.

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Які характеристики нової української "пташки"

Радіус застосування БПЛА MiniShark сягає 35 кілометрів. Розробники наголосили, що одна з переваг нового безпілотника – запуск з руки та легке транспортування. Адже вся система вміщається у двох рюкзаках.

Дрон з розмахом крил 2,6 метра і довжиною 125 сантиметри має максимальну злітну масу до 5 кілограмів, тривалість його польоту – 2 години,

– повідомили розробники.

Заявлена максимальна швидкість польоту – 120 кілометрів на годину. Робоча висота польоту – 1000 метрів.



Український БПЛА MiniShark / Фото Мілітарний

Безпілотник проходить випробування

Безпілотник може бути оснащений оптико-електронною системою з 10-кратним оптичним збільшенням. Робочий діапазон температур під час експлуатації нового дрона становить від 15 градусів морозу до 45 градусів тепла.

Представник компанії розповів, що робота над створенням нового БПЛА почалася після отримання запитів від українських військових на подібний літальний апарат. Наразі безпілотник MiniShark проходить заводські випробування.

Попередні моделі БПЛА компанії

Ukrspecsystems у грудні 2022 року, показала оновлену модель розвідувального безпілотника Shark, який вже найближчим часом надійде у використання Збройних сил України.

Оновлений розвідувальний безпілотник має розмах крил 3,4 метра та потужнішу батарею, що дозволить БПЛА перебувати в повітрі до 4 годин.