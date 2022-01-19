Україна представить у Європейському суді докази порушень Кремлем прав людини в ОРДЛО

Україна представить у Європейському суді з прав людини докази про причетність Росії до порушення прав людини. Зокрема мовиться про дії Кремля на території окупованого Донбасу.

Відповідну інформацію оприлюднила заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць. Слухання суду заплановані на 26 січня.

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Україна має докази порушення прав людини Кремлем на окупованих територіях

Валерія Коломієць розповіла, що 26 січня 2022 року делегації України та Нідерландів зустрінуться з представниками Росії в Європейському суді з прав людини у французькому Страсбурзі. Це трапиться на слуханнях щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".

Посадовиця пригадала, що неофіційно її називають "справою щодо Донбасу", адже вона стосується порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Українська сторона подала до Європейського суду з прав людини тисячі сторінок і величезні обсяги відео-, аудіо- та інших доказів, які спростовують та розбивають вщент твердження російської пропаганди,

– мовиться у повідомленні.

За словами заступниці міністра, Україна цілком готова відстоювати свою позицію. Валерія Коломієць відзначила, що наша держава:

буде доводити існування так званої "адміністративної практики" Росії щодо порушень Конвенції з прав людини та протоколів до неї протягом окупації частини території Донбасу з 2014 року;

представить факти щодо того, що Росія була залучена до окупації території Донбасу та до порушень прав людини на ній ;

; надасть докази здійснення Росією фактичного контролю на тимчасово окупованій території Донбасу з 2014 року;

доведе, що окупація частини Донбасу має прямий зв'язок з окупацією Росією Кримського півострова.

Посадовиця відзначила, що мета української сторони – притягнути Росію до відповідальності за масові порушення прав людини на Донбасі та зупинити їх. Ба більше, це рішення може бути використане для дипломатичного тиску на країну-агресора та запровадження додаткових санкцій різного рівня.

Воно дасть Україні потужну зброю для подальших переговорів із нашими міжнародними партнерами, а також для доведення відповідальності Росії щодо порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України і, як наслідок, – виплати агресором відшкодування тим, чиї права були порушені.

– заявила Коломієць.

У Мін'юсті пояснили, що мовиться про відшкодування як у межах міждержавної заяви, так і в межах численних індивідуальних заяв щодо подій на Донбасі.

Коротко про справу проти Росії у Європейському суді з прав людини

Справа перебуває у провадженні Європейського суду з прав людини з 2014 року, тобто з часу перших міждержавних скарг України щодо подій в Криму та на сході України.

Вона також стосується подій збиття у липні 2014 року пасажирського літака Малайзійських авіаліній МН17, коли загинули298 осіб.

У 2016 році ЄСПЛ виокремив скарги щодо порушень прав людини на сході України в провадження за номером 8019/16.

Ба більше, в листопаді 2020 року суд приєднав до неї дві інші міждержавні скарги, що стосувались того ж періоду "Україна проти Росії (2)" – за заявою щодо викрадення дітей-сиріт та "Нідерланди проти Росії" за заявою поданою в липні 2020 року стосовно збиття літака рейсу МН17.

Росія постійно намагається перенести засідання, проте усні слухання таки заплановані на 26 січня 2022 року. У Мін'юсті повідомили, що Україна посилено готується до засідання.

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