Україна позбулася найважливішої залежності від Росії

1 січня 2025 року – дійсно стало історичним днем для України. У цей день припинився транзит російського газу через територію України. Українська газотранспортна система для транзиту російського газу більше не використовується. Україна перестала бути транзитною країною для російських енергетиків.

Вихід з найбільшої залежності

Можна сказати, що ми позбулися найважливішої залежності від сусідньої країни за останні 33 роки. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Саме транзит і постачання російського газу було тією платформою, яка довгі роки залишала Україну не в стані справжньої незалежної держави, а перейменованої колишньої радянської республіки.

Саме так званий дешевий газ, обговорення ціни на транзит – дозволяли російській політичній еліті й у 90-ті роки, й на початку 2000-х років тримати Україну у політичній та енергетичній залежності від Москви. Саме транзит і постачання російського газу фактично створили ту корумповану країну, у якій ми живемо і будемо жити ще довгі десятиліття боротьби з системою, яка була побудована на дешевому газі й транзиті.

Усе це почалося ще на початку 90-х і призвело до перемоги Леоніда Кучми на президентських виборах 1994 року. Про тих, хто попереджав, що безоплатний сир буває тільки в мишоловці, говорили, що вони вороги України і її національних інтересів. Нашим громадянам дуже хотілося цієї солодкої халяви. Лише тепер відкрилася можливість створити дійсно економічно незалежну державу.

Починається наркотична ломка, від якої багато хто не може відійти не лише в Україні, а й у Європі. Ми бачили, як останніми місяцями відбувалися якісь дивовижні перемовини про те, що українською газотранспортною системою буде перекачуватися так званий азербайджанський газ, хоча ніяких додаткових обсягів цього газу у Баку не було.

Насправді росіяни або деякі європейці хотіли, щоб під маскою азербайджанського газу через українську ГТС продовжував перекачуватися російський газ.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо влаштував справжню істерику перед 1 січня і тепер реальних проблем, окрім додаткових мільйонів доларів за газопостачання, у Словаччини немає. Ніяка криза у цій країні не спостерігається. Хіба що криза практичного припинення словацької залежності від російського газу, яка дійсно може дарувати таким політикам як Фіцо та його союзники перебування при владі, політичні кар'єри.

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Для самої Словаччини буде тільки благо, як і для України буде благом те, що вона перестала бути державою енергетичного транзиту, принаймні тоді, коли мовиться про газ. Сподіваюся, що з російською нафтою незабаром буде те саме.

Що спільного між російським газом і початком великої війни в Україні

Росія, яка отримувала мільярди доларів за постачання свого газу до Європи, тепер також зазнає серйозних збитків. Ніде правди діти – Росія до цих збитків готувалася ретельніше, ніж Україна, але не сподівалася, що Європа зможе так швидко відмовитися від її ресурсів.

Ще у 2001 році президент Росії Путін поставив перед новим очільником Газпрому Алєксєєм Міллером завдання №1 – побудувати систему обхідних газопроводів. Вона була потрібна для того, щоб Росія позбулася залежності від української газотранспортної системи, а в Москви з'явилася б реальна можливість окупувати територію України, при цьому не порушуючи зобов'язань Газпрому перед отримувачами газу у Європі.

Уже тоді ми говорили нашим європейським друзям, що як тільки буде побудований останній газопровід, який зробить українську ГТС непотрібною для Москви, за тиждень почнеться велика війна в Європі.

Над нашими прогнозами тоді сміялися, але ми не помилися ані на день – закінчення будівництва "Північного потоку-2" розв'язало руки Путіну і дозволило йому розпочати війну. Газ є поясненням того, чому ця війна почалася саме у 2022 році. Згадайте, коли був добудований "Північний потік-2".

Виявилося, що всі сподівання Москви на те, що її газ робить європейців залежними від її примх, теж абсолютний маразм. Практично всі європейські країни позбулися енергетичної залежності. Останні країни, які ще отримували газ по українському маршруту – Австрія і Словаччина, – насправді ретельно підготувалися до 1 січня 2025 року. Однією з небагатьох країн НАТО і ЄС, яка ще отримує російський газ, залишається Угорщина, яка отримує цю сировину за маршрутом турецького потоку.

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Під загрозою – Молдова

Отож єдиною країною, яка буде у серйозній кризі через закінчення українського транзиту російського газу, стала сусідня Молдова. А якщо бути точним – самопроголошене Придністров'я, яке отримувало газ безплатно впродовж десятиліть і де зараз починається наймасштабніша гуманітарна та енергетична катастрофа за всю історію цього анклаву.

Разом з тим потерпати буде й та територія, яка сьогодні контролюється легітимним урядом у Кишиневі. Річ у тому, що вся електроенергія для Молдови вироблялася на території Придністров'я і за допомогою російської сировини.

Останніми днями стало очевидно, що Росія спеціально спровокувала таку масштабну кризу, сподіваючись, що проєвропейські сили за чолі з Майєю Санду можуть зазнати поразки на майбутніх парламентських виборах. Від того, наскільки цивілізований світ допоможе Молдові пройти через цю енергетичну кризу, залежить і перемога проєвропейських сил на парламентських виборах.

Треба пам'ятати, що російський газ – це завжди корупція, бажання підкорити собі інші країни та кров.