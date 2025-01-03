ISW проаналізував, чи вплине припинення транзиту газу через Україну на прибутки Кремля

Рішення Києва не продовжувати контракт на транспортування російського газу територією України після 1 січня 2025 року, ймовірно, суттєво вплине на доходи від російського газу,

Хоча у Кремлі запевняють протилежне. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Як вплине на Росію припинення транзиту газу

Москва та Київ підтвердили, що російський газ не надходить через українську територію від ранку 1 січня, пропагандистські ЗМІ та російські офіційні особи висловлювали впевненість, що припинення поставок газу через Україну зашкодить Європі, але не Росії.

"Втрата доходів від газу, ймовірно, негативно вплине на російського державного енергетичного оператора "Газпром", який бореться зі зменшенням доходів від газу з Європи з 2022 року", – ідеться у звіті.

Аналітики посилаються на оцінку Bloomberg, згідно з якою "Газпром" втратить 6 мільярдів доларів доходів від газу на рік через припинення його транспортування. Російська служба BBC зазначила, що основним джерелом доходу "Газпрому" у 2021 році була тодішня 45-відсоткова частка Росії на європейському газовому ринку.

Втім, зараз у Росії залишився лише один шлях експорту газу до Європи – трубопровід "Турецький потік" в обхід України через Чорне море до Туреччини, наразі газ країни-агресорки становить лише п’ять відсотків європейського ринку.

ВВС зазначає, що Словаччина та Австрія – кінцеві пункти призначення заблокованого російського газу через Україну – повністю задовольняють свої енергетичні потреби шляхом альтернативних джерел.

Зусилля Кремля створити впевненість щодо припинення транзиту газу через Україну віддзеркалюють його зусилля змусити Європу дозволити транзит російського газу до Європи через газопровід "Північний потік-2" взимку 2021 – 2022 років, а також оновлену позицію Кремля взимку 2024 – 2025 років,

– додають аналітики.

Зазначається, що подібні дії російської влади мають на меті витягнути з Європи економічні чи дипломатичні поступки, підірвати єдність всередині Європейського Союзу і створити напругу між США та ЄС. Нагадаємо, Reuters повідомляло, що ЄС підготувався до цього, скоротивши залежність від російського газу через альтернативні постачання з Норвегії, Катару та США.