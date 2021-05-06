Україна приєднається до навчань НАТО Defender Europe 21

Україна долучиться до навчань НАТО Defender Europe 21. Українські військові візьмуть участь в окремих заходах кампанії Fires Shock.

Навчання НАТО розпочалися 4 травня на полігонах в Естонії. Про це під час телефонного брифінгу розповів полковник Даніель Міллер, командувач 41 бригади польової артилерії армії США.

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Даніель Міллер зазначив, однією з центральних подій кампанії Fires Shock є навчання під назвою Dynamic Front. У 2021 році вони відбудуться на полігоні Графенвер, що в Німеччині.

У рамках Dynamic Front ми використаємо бойову потужність 1 800 учасників від 16 країн НАТО зі всієї Європи, одна з яких передбачає участь України в цьому тренуванні,

– повідомив він.

За словами полковника армії США, всі учасники зосередять увагу на взаємосумісності та здатності працювати як єдина бойова артилерійська сила.

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