Україна продовжує поступ до членства в ЄС, – Зеленський після розмови з фон дер Ляєн
14 березня 2022 , 19:42Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський провів розмову з главою Єврокомісії Урсуло фон дер Ляєн. Сторони обговорили підтримку України та санкції проти Росії.
Сторони порушили питання протидії російській агресії
Президент Зеленський повідомив, що обговорив з Урсулою фон дер Ляєн підтримку України з боку ЄС у протидії російській агресії.
До слова ЄС виділить Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги та 500 мільйонів – гуманітарної
Також темою розмови Зеленського та фон дер Ляєн стало нарощування санкційного тиску на РФ. У понеділок, 14-го березня, ЄС ухвалив четвертий пакет санкцій проти Росії.
Президент України відзначив фінансову допомогу ЄС.
Україна продовжує поступ до членства в ЄС,
– резюмував глава держави.
- Зауважимо, що раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має вступити в Євросоюз.
- Україна подала заявку на членство в Євросоюзі, після чого Європарламент рекомендував надати нашій державі статус кандидата на вступ до ЄС.
- Тепер слово за Єврокомісією.
Варте уваги – Ранкове звернення Зеленського за 14 березня: дивіться відео