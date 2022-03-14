Україна продовжує поступ до членства в ЄС, – Зеленський після розмови з фон дер Ляєн

Президент Володимир Зеленський провів розмову з главою Єврокомісії Урсуло фон дер Ляєн. Сторони обговорили підтримку України та санкції проти Росії.

Сторони порушили питання протидії російській агресії

Президент Зеленський повідомив, що обговорив з Урсулою фон дер Ляєн підтримку України з боку ЄС у протидії російській агресії.

До слова ЄС виділить Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги та 500 мільйонів – гуманітарної

Також темою розмови Зеленського та фон дер Ляєн стало нарощування санкційного тиску на РФ. У понеділок, 14-го березня, ЄС ухвалив четвертий пакет санкцій проти Росії.

Президент України відзначив фінансову допомогу ЄС.

Україна продовжує поступ до членства в ЄС,

– резюмував глава держави.

Зауважимо, що раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має вступити в Євросоюз.

Україна подала заявку на членство в Євросоюзі, після чого Європарламент рекомендував надати нашій державі статус кандидата на вступ до ЄС.

Тепер слово за Єврокомісією.

Варте уваги – Ранкове звернення Зеленського за 14 березня: дивіться відео