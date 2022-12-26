Україна пропонує виключити Росію з Радбезу ООН: Подоляк оцінив, наскільки це реально

Україна ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН. Цей важливий крок допоможе вивести діяльність ООН на новий рівень.

Про це 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, пропозиція МЗС стосовно виключення Росії з Ради безпеки ООН має дуже важливе значення.

Читайте також Чи можливо виключити Росію з Радбезу ООН: експерт назвав ключові проблеми

Він додав, що Україна чітко аргументувала свою позицію у цьому питанні.

Це фундаментальна ідея, яка є дуже важливою не лише для України, а й для усього світу. Виключення Росії не лише з Радбезу, а й з ООН в цілому – дуже перспективна справа,

– наголосив Подоляк.

Ставлення світу до теми України змінюється

Як зазначив радник глави ОП, світ поступово змінюється. Сьогодні на Заході активно обговорюються теми, які ще пів року тому були табуйованими.

Ще 6 місяців тому не йшлося про звільнення військовим шляхом Криму. Сьогодні ж це питання обговорюється як елемент класичної війни, який має бути реалізований.

Також, за словами радника глави ОП, пів року тому на Заході уникали теми програшу Росії у війні. Зараз же наратив змінився і вже обговорюється післявоєнна Росія, яка програє.

Окрім того, як зазначив Подоляк, Україна не могла говорити про спецтрибунал як юридичну форму відповідальності Росії за війну. Сьогодні про це вже говорять офіційно на різних майданчиках, зокрема й на рівні міністрів юстиції чи глав МЗС країн не тільки G7, а також ЄС в цілому.

Змінилося й ставлення до репарацій. Зараз обговорюється питання компенсації Україні тих руйнувань, яких завдала Росія. Ба більше, у світі напрацьовують механізм, який змусить Москву відшкодовувати завдані Україні збитки ще протягом багатьох років після війни.

Михайло Подоляк оцінив шанси на виключення Росії з Радбезу ООН: дивіться відео

Росія – ідеологічний нащадок СРСР, а не юридичний

За словами радника керівника ОП, так само ситуація може розвиватися й стосовно членства Росії в Радбезі ООН. Подоляк нагадав, що Україна порушує питання про те, що насправді Росія не є правонаступницею Радянського Союзу.

Росія – ідеологічний нащадок СРСР, особливо щодо ГУЛАГу. Але з точки зору юридичних особливостей переходу – це не так. Росія мала довести своє право перебувати у якості постійного члена Радбезу ООН, адже йдеться про фундаментальне право вето,

– сказав радник глави ОП.

Він пояснив, що у 1991 році, після розпаду Радянського Союзу, всі країни, зокрема й Україна, займалися своїми справами.

"А Росія у цей час тихенько щось напрацювала чи корумпувала когось із секретаріату ООН, аби їй формально передали повноваження СРСР як постійного члена Радбезу", – припустив Подоляк.

Чи підтримають інші країни ініціативу України

Він зазначив, що зараз потрібно відмотати історію назад та поставити певні юридичні питання тим людям, які у той час очолювали секретаріат ООН:

Яким саме чином Росія отримала своє представництво у Радбезі ООН?

Чи все було зроблено згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй?

Радник керівника Офісу Президента додав, що зараз інші країни не хочуть так активно займатися цим питанням, як Україна.

"Однак вже через місяць ми з вами будемо рахувати кількість країн, які точно підтримають нашу ініціативу позбавити Росію як мінімум права постійного членства в Радбезі. Адже потрібно, щоб ця країна не блокувала будь-які важливі резолюції і щодо Ірану, і щодо самої себе, і щодо терористичного типу ведення війни", – сказав Подоляк.

Він додав, що виключення Росії з Радбезу допоможе зробити ООН "набагато дієвішою інституцією".

Україна вимагатиме виключення Росії з Радбезу ООН: головне