Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією
25 березня 2022 , 11:52Читать новость на русском
Джерело:Міністерство інфраструктури України
На тлі військових дій країни-агресора та її союзників, Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на Росію та Білорусь.
У відомстві зазначили, що попри низку запроваджених обмежувальних заходів, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети.
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Які пропозиції висунуло Мінінфраструктури
Щоб заблокувати поставки до Росії українське Міністерство запропонувало:
- повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білорусією;
- заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до Росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;
- Заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до Росії та Республіки Білорусь.
Вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб.Нагадаємо, що раніше представники Міністерства закликали ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з нею компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.
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