Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією

На тлі військових дій країни-агресора та її союзників, Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на Росію та Білорусь.

У відомстві зазначили, що попри низку запроваджених обмежувальних заходів, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети.

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Які пропозиції висунуло Мінінфраструктури

Щоб заблокувати поставки до Росії українське Міністерство запропонувало:

повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білорусією;

заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до Росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;

Заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до Росії та Республіки Білорусь.

Вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб.

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