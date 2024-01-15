Австралія утилізує 45 гелікоптерів Taipan, які просила Україна
Джерело:ABC
Австралія зняла з експлуатації 45 гелікоптерів MRH-90 Taipan та вирішила їх утилізувати. Однак Україна зробила запит на отримання цих гелікоптерів у грудні 2023 року.
Українська громада тисне на австралійський уряд, зазначаючи, що краще б ці гелікоптери передати Києву, а не ховати в землю.
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Австралія утилізує гелікоптери, які потрібні Україні
Гелікоптери MRH-90 зняли з експлуатації у вересні 2023 року після того, як під час навчань у Квінсленді загинули чотири військовослужбовці. Україна попросила передати їх, однак Австралія все одно вирішила їх утилізувати.
Учасник мітингу української громади в Сіднеї Антон Богданович сказав, що "австралійський уряд чомусь хоче, щоб ми всі, платники податків, заплатили близько 2 мільярдів доларів, щоб демонтувати їх, поховати в австралійській землі, забруднювати навколишнє середовище замість того, щоб допомогти другові в біді".
Тим часом співголова Австралійської федерації українських організацій Катерина Аргіру наголосила, що гелікоптери стали б дуже корисними на фронті.
Росія має повну перевагу в повітрі над Україною, і ті 45 вертольотів Taipan можуть опинитися на українській лінії фронту, це матиме дуже велике значення,
– зазначила вона.
Український посол сподівається на диво, однак навряд воно трапиться
Посол України в Австралії Василь Мирошниченко висловив сподівання, що можливість передати гелікоптери Україні все ще є. Однак він зазначив, що Київ так і не отримав відповіді щодо свого прохання про передачу.
Своєю чергою, представник оборонного відомства Австралії заявив журналістам, що відомство "утилізує все екологічно чистим і економічно ефективним способом".