Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити запобіжні заходи проти Росії

Делегація України 7 березня представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії. Дипломати закликають служителів Феміди запровадити проти держави-агресорки запобіжні заходи.

Таке доручення делегації видав президент Володимир Зеленський. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що Росія маніпулює Конвенцією про запобігання геноциду.

Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Кремль використав документ, який покликаний запобігати порушенню прав людини, для вторгнення в Україну.

Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, зокрема й юридичному. Ми відстоюємо не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок,

– мовиться у повідомленні.

Аби припинити кровопролиття Україна просить у Міжнародного суду запровадити проти Росії запобіжні заходи. Зокрема Росія повинна:

припинити бойові дії на території України;

невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!