Україна просить у НАТО допомогу у разі масштабних надзвичайних ситуацій "різного характеру"

Україна звернулася до НАТО за допомогою. Наша країна просить в Альянсу ресурси на випадок надзвичайних ситуацій.

У НАТО заявили, що ДСНС готується до надзвичайних ситуацій. Тому Альянс отримав перелік необхідних ресурсів, які просять в Україні.

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Що просить Україна

Україна просить в НАТО обладнання та ресурси на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема:

автотранспорт і спецтехніку;

спеціальні інструменти та обладнання;

техніку для будівельної інфраструктури та ремонтних робіт;

засоби індивідуального захисту;

комунікаційне обладнання;

медичні засоби;

засоби для цифрового розвитку та цифрової трансформації.

Тепер НАТО скерує цей перелік країна-членам Альянсу.

Повний перелік того, що запросила у НАТО Україна:

Щоб надати скоординовану відповідь на вимоги України, країнам, які спроможні виконати ці вимоги, повністю або частково, пропонується відповісти Оперативній контактній особі з інформаційною копією будь-яким із засобів зв'язку, перерахованих вище та нижче,

– йдеться в заяві НАТО.

Останні заяви НАТО щодо України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс поки не бачить ознак деескалації біля українських кордонів. Однак Росія нібито подає сигнали про готовність до дипломатичного врегулювання.

Також Столтенберг наголосив, що інформацію про російську загрозу озвучують для того, щоб її уникнути. Зараз західні партнери докладають максимум зусиль для деескалації.

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