Україна провела масштабні навчання за участю ВМС, Повітряних сил і ДПСУ: фото

Військово-морські сили ЗСУ разом з Повітряними силами та Державною прикордонною службою нещодавно провели спільні навчання. Захід проходив з метою поглиблення взаємодії між відомствами та видами військ.

Силові структури перевірили готовність підрозділів до відсічі агресії умовного противника у зазначеному районі.

Читайте також На Донбасі танкісти ЗСУ провели масштабні тренування: фото

Під час навчань моряки, авіатори та прикордонники відпрацювали спільні алгоритми дій у кризовому регіоні та не допустили умовну висадку ворожого десанту на узбережжі.

З метою реагування на можливі загрози з боку противника, ми маємо діяти пліч-о-пліч з нашими побратимами, адже справа захисту держави з моря, повітря та суходолу є нашим спільним завданням,

– сказав командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Захід проходив зі залученням корабельного складу, берегової артилерії, морської піхоти національного флоту, авіації Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Державної прикордонної служби.

Навчання за участю ВМС, Повітряних сил та ДПСУ / Фото пресслужби ВМС ЗСУ