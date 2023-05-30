Атаки в Росії: Україна проводить "формувальні операції" перед контрнаступом, – FT

Росію часто почали атакувати невідомі безпілотники. Іноземні видання називають це "формувальними операціями" України.

Таким чином, Україна нібито намагається відволікти увагу окупантів. Також наша держава пробує сформувати сприятливе для себе тло для контрнаступу.

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Чи проводить Україна "формувальні операції" в Росії

Видання Financial Times згадало про загадковий удар безпілотника по Кремлю, "вторгнення" у Росію та атаку морських дронів на ворожий корабель у Чорному морі.

ЗМІ вважають, що ці атаки є "операціями з формування обстановки", які розпочала Україна. Метою є обдурити ворога, втрутитися в його мислення та іншим чином "сформувати" поле бою перед великим наступом.

Один з високопоставлених українських чиновників заявив, що успішний наступ починається з успішного психологічного наступу, а російський бойовий дух не на найвищому рівні.

Колишній майор армії США Джон Спенсер наголосив, що "операції обману" завжди були частиною війни.

Це українські операції в сірій зоні, які вимагають від Росії витрачати ресурси – чи то війська, чи то інформаційні операції. Вони схожі на фокуси фокусника: вони обманюють глядача і змушують його звернути увагу на щось інше,

– зазначив Спенсер.

За його словами, Україна нібито використовує російський сценарій проти Росії і відволікає увагу країни-агресорки.

Західні офіційні особи вважають, що поки незрозуміло, наскільки ефективним буде контрнаступ, але Україна продовжуватиме свої "формувальні операції", поєднуючи їх з точними атаками.

У міноборони Росії звинуватили Україну в атаці дронів на Москву

Українська влада офіційно постійно заявляє, що наша держава не атакує та не обстрілює території Росії.

Нещодавно російське оборонне відомство заявило, що Москву атакували українські безпілотники. За їхніми даними, місто атакували 8 безпілотників літакового типу. Мовляв, 5 дронів було збито зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у Підмосков'ї, ще 3 – засобами радіоелектронної боротьби, внаслідок чого вони "втратили керування та відхилилися від намічених цілей". У цьому вони, традиційно, встигли звинуватити Україну.