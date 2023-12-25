"Приємна казочка": як сприймати заяву Столтенберга про те, що Росія втратила Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що через майже два роки повномасштабної війни Україна ближче до ЄС і НАТО, "ніж будь-коли". Тому Владімір Путін втратив її назавжди.

Політолог Микола Давидюк прокоментував цю заяву 24 Каналу. За його словами, вона "нормальна", але не начинена великим змістом, наприклад 50 F-16 або мільйоном снарядів.

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"Ну, приємна казочка", – зазначив Давидюк.

Україна прямує до НАТО

Київ прагне стати частиною Північноатлантичного альянсу, але це навряд чи станеться до завершення війни з Росією. Крім того, країна має відповідати стандартам НАТО.

Тому тепер треба працювати – треба пахати просто 24/7, щоб запхати країну в НАТО,

– наголосив Давидюк.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що 2024 року в Україні почнуть реалізовувати стандарти НАТО , щоб "говорити однією мовою".

Політолог наголосив, що членство в НАТО належить до базових національних ідей, які об'єднують країну. Тому потрібно робити все, щоб реалізувати це.

Вступ України в НАТО: основне