Україна та Росія не вирішуватимуть питання Криму військовим шляхом

Українська сторона пропонує протягом 15 років проводити переговори з Росією щодо Криму і Севастополя. Про повернення окупованого півострова військовим шляхом не йдеться.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк після перемовин у Туреччині висловився щодо ключового питання з проблематики Криму та Севастополю. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на ОП.

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Крим військовим шляхом повертати не будуть

Договором пропонується зафіксувати прагнення сторін протягом 15 років вирішити питання, пов'язані з Кримом та Севастополем шляхом двосторонніх переговорів між Україною та Росією,

– заявив в Подоляк.

Він наголосив, що йдеться тільки про переговори.

Є додаткова пропозиція зафіксувати, що Україна та Росія "не розв'язуватимуть питання Криму та Севастополя військовим шляхом, а продовжать свої політико-дипломатичні зусилля для вирішення проблеми".

Нагадаємо, глава української делегації у перемовинах Давид Арахамія розповів, що наразі неврегульовані питання з псевдореспубліками Донбасу і окупованим Кримом. Тому поки гарантії безпеки, якщо їх вдасться досягти, не поширюватимуться на ці території.

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