Україна та Росія не вирішуватимуть питання Криму військовим шляхом
Українська сторона пропонує протягом 15 років проводити переговори з Росією щодо Криму і Севастополя. Про повернення окупованого півострова військовим шляхом не йдеться.
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк після перемовин у Туреччині висловився щодо ключового питання з проблематики Криму та Севастополю. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на ОП.
Читайте також Україна пропонує 15 років проводити переговори з Росією щодо статусу Криму і Севастополя
Крим військовим шляхом повертати не будуть
Договором пропонується зафіксувати прагнення сторін протягом 15 років вирішити питання, пов'язані з Кримом та Севастополем шляхом двосторонніх переговорів між Україною та Росією,
– заявив в Подоляк.
Він наголосив, що йдеться тільки про переговори.
Є додаткова пропозиція зафіксувати, що Україна та Росія "не розв'язуватимуть питання Криму та Севастополя військовим шляхом, а продовжать свої політико-дипломатичні зусилля для вирішення проблеми".
Нагадаємо, глава української делегації у перемовинах Давид Арахамія розповів, що наразі неврегульовані питання з псевдореспубліками Донбасу і окупованим Кримом. Тому поки гарантії безпеки, якщо їх вдасться досягти, не поширюватимуться на ці території.
Зверніть увагу – брифінг української делегації після переговорів із Росією: дивіться відео