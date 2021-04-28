Україна розгорнула під Кримом тактичні ракети "Точка-У": потужне відео

Українські військові провели навчання з тактичними ракетними комплексами "Точка-У". Їх організували на одному з полігонів бойової підготовки у Херсонській області.

У рамках тактико-спеціальних навчань екіпажі вийшли в район бойового застосування. Подробиці повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ – генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Що відпрацювали військові

Топографічну прив'язку перед проведенням умовних пусків по місцях завантаження на кораблі морського десанту умовного ворога.

А крім цього – відповідно й умовного тактичного десанту на гелікоптери.

Водночас обслуги пускових установок відпрацювали злагодженість своїх дій, а командири – координування усіх процесів.

Батареї за сигналом швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції та розгорнулися, після чого оператори відпрацювали точне наведення на цілі,

– пояснив Наєв.

Згодом воїни-ракетники продемонстрували швидкий відхід, вони змінили вогневі позиції. А потім під прикриттям димової завіси вирушили до районів зосередження.

Розвідка постійно стежить за обстановкою

Наєв зауважив, що усі підрозділи, які підпорядковуються командуванню та несуть бойову службу на південному напрямку, системно відточують свої вміння.

"Наша розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а підрозділи постійно покращують навченість особового складу", – підсумував генерал-лейтенант

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