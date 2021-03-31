Україна розірвала туристичну угоду з Росією

Уряд 31 березня припинив дію угоди між Україною та Росією про співробітництво в галузі туризму. Вона діяла понад 20 років.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що угоду підписали ще у 1999 році за президентства Леоніда Кучми. Урядовець нагадав, що відтоді багато речей змінилось.

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Чому припинили угоду

Ткаченко розповів, що Росія занадто захопилась виконанням 4 статті угоди. У ній мовилось, що сторони заохочуватимуть організований груповий, індивідуальний туризм та навіть спеціалізовані групи.

Ці групові, індивідуальні та спеціалізовані "туристи", не спитавшись, прийшли у Крим та Донбас і почали нищити нашу культуру, архітектуру, економіку, мову. Забирати життя людей,

– наголосив міністр.