Україна розірвала туристичну угоду з Росією

Уряд 31 березня припинив дію угоди між Україною та Росією про співробітництво в галузі туризму. Вона діяла понад 20 років.
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що угоду підписали ще у 1999 році за президентства Леоніда Кучми. Урядовець нагадав, що відтоді багато речей змінилось.
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Чому припинили угоду
Ткаченко розповів, що Росія занадто захопилась виконанням 4 статті угоди. У ній мовилось, що сторони заохочуватимуть організований груповий, індивідуальний туризм та навіть спеціалізовані групи.
Ці групові, індивідуальні та спеціалізовані "туристи", не спитавшись, прийшли у Крим та Донбас і почали нищити нашу культуру, архітектуру, економіку, мову. Забирати життя людей,
– наголосив міністр.
Тому, за словами Ткаченка, це можливість ще більше сфокусуватися на внутрішньому українському туризмі. Політик підсумував, що нам є що роздивитись самим та показати гостям, проте тільки тим, хто виконує закони та міжнародні норми.
Що передбачала угода
- У документі було зазначено, що сторони зобов'язувалися сприяти державним туристичним органам щодо встановлення та розширення співпраці між російськими та українськими туристичними організаціями.
- Однак, оскільки Росія напала на Україну та окупувала території Криму та Донбасу, то співпрацю у цій сфері зупинили. Очевидно, що її перспективи фактично відсутні.