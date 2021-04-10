Україна розраховує отримати План дій щодо членства в НАТО у 2021 році, – Таран

Київ вже багато зробив на шляху до вступу в НАТО. Головним елементом продовження цього процесу є отримання у 2021 році Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це йдеться у заяві міністра оборони України Андрія Тарана, яку відомство оприлюднило 10 квітня. Він зазначив, що Росія повинна розуміти, що активізація агресії та ескалація конфлікту матимуть чітку і потужну відповідь міжнародної спільноти.

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Таран про важливість шляху України до НАТО

На думку міністра, протидії Росії може сприяти прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України в Альянсі.

Таран також наголосив, що за останні 7 років Україна дуже багато зробила на шляху до НАТО, що засвідчило надання статусу Партнера Альянсу з розширеними можливостями влітку 2020 року.

Головним елементом продовження цього процесу ми бачимо отримання Плану дій щодо членства в Альянсі у 2021 році,

– наголосив Таран.

Він додав, що це – пріоритет українського політичного керівництва для зміцнення обороноздатності держави. Адже євроатлантична інтеграція є запорукою суверенітету і територіальної цілісності України.

Питання вступу України в Альянс