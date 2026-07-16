Україна відкрила новий етап війни – системне полювання на російський "тіньовий флот" та морську логістику. І якщо ще рік тому це виглядало як окремі успішні спецоперації, то сьогодні вже формується цілісна стратегія економічного виснаження Росії. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Удар не по кораблях, а по гаманцю Кремля

Російська економіка живе завдяки експорту енергоносіїв. Але великі танкери не можуть заходити до багатьох портів Азовського моря через невелику осадку. Саме тому Москва створила цілу систему так званого фідерного флоту – невеликих суден, які доставляють нафту до великих танкерів для подальшого транспортування.

Саме ця система сьогодні опинилася під ударом. Знищення десятків таких суден означає набагато більше, ніж втрату окремих кораблів. Це руйнування всієї логістичної моделі російського нафтового експорту. Коли ланцюг розривається хоча б в одному місці – перестає працювати вся система.

Кремль отримав ще одну проблему – зерно

Особливо показовим є те, що наслідки вже виходять далеко за межі нафтового експорту. Через фактичне блокування роботи Азовського моря почали страждати й російські зернові поставки.

Порти Азова та Тамані забезпечували значну частину експорту російського зерна та рослинної олії. Саме через них ішли поставки до Туреччини, країн Близького Сходу та інших покупців. Тепер Москва змушена терміново перебудовувати всю логістику. Проблема в тому, що зробити це швидко практично неможливо.

Глибоководні порти вже працюють із високим навантаженням. Залізниця не має достатньої кількості вагонів. Додається дефіцит дизельного пального всередині Росії, який виник після українських ударів по нафтопереробних заводах.

У результаті зерно накопичується на елеваторах, зростають витрати аграріїв, падають внутрішні ціни, а експортні можливості скорочуються.

Нафта теж перестає продаватися

Ще одна проблема Кремля – навіть та нафта, яку вдається вивезти, дедалі частіше просто не знаходить покупця. Останніми місяцями дедалі більше танкерів із російською нафтою тижнями стоять у морі без кінцевого пункту призначення.

Партії накопичуються біля Єгипту, поблизу Сінгапуру та інших перевалочних районів. Причина проста – покупці стали обережнішими, логістика стала дорожчою, ризики – більшими. Кожен додатковий день простою означає втрату грошей.

Війна переходить у фінансову площину

За останні три роки Україна довела, що здатна воювати не лише на полі бою. Спочатку було знищення значної частини Чорноморського флоту. Потім – системні удари по НПЗ. Далі – атаки по паливній логістиці. Тепер – "тіньовий флот" і морські перевезення.

Фактично Україна послідовно руйнує всі механізми, які дозволяли Росії заробляти на війні. І саме це може стати одним із найнебезпечніших викликів для Кремля. Бо ракети можна виробляти лише тоді, коли є гроші. А гроші починають закінчуватися.